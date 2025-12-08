 / Attualità

Attualità | 08 dicembre 2025, 19:15

Vco primo per sicurezza sul lavoro: il tasso di infortuni mortali è meno della metà della media nazionale

Con soli 5 casi ogni 10 mila occupati, il territorio ottiene la miglior performance italiana nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita

Il Verbano-Cusio-Ossola conquista il primo posto nazionale per il tasso di infortuni mortali e con inabilità permanente sul lavoro, confermandosi un territorio particolarmente attento alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l’ultimo dato disponibile riportato nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, il Vco registra appena 5 casi ogni 10 mila occupati, un valore nettamente migliore rispetto alla media nazionale, pari a 12.

Si tratta della performance più elevata tra gli indicatori analizzati per la provincia, che si distingue per un primato significativo: in un contesto nazionale in cui gli incidenti sul lavoro restano una criticità diffusa, il Vco rappresenta un modello virtuoso, frutto di investimenti in prevenzione e attenzione alla cultura della sicurezza. Questo risultato arriva in un quadro complessivo fatto di luci e ombre, con la provincia al 61° posto generale, ma evidenzia un punto di forza importante per la qualità della vita locale e per la tutela dei lavoratori.

a.f.

