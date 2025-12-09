In buona salute le società partecipate dal Comune di Crevoladossola

Stanno tutte particolarmente bene le società del Verbano Cusio Ossola di cui il Comune di Crevoladossola detiene una quota di partecipazione. Lo si desume della relazione completa che il Comune di Crevoladossola ci ha messo a disposizione, garantendo una maggior possibilità di trasparenza. Relazione che verrà esaminata nel consiglio comunale di giovedì.

Crevoladossola ha infatti quote in quattro società: Idrablu (2,46%), Distretto Turistico dei Laghi (0,08%), ConserVco (2,0112%) e Terme di Premia (2,85%).

Idrablu SpA è la multipartecipata alla quale, oltre a Crevoladossola, partecipano altri comuni: Domodossola, Trontano, Masera, Montecrestese, Bognanco, Beura, Craveggia, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette, Crodo, Premia, Varzo. E’ guidata da un amministratore unico e dispone di sedici dipendenti. E’ stata costituita allo scopo di gestire “in house” il servizio idrico integrato. Idrablu ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi, passando dai 256.116 del 2020 ai 941.625 del 2024.

Il Distretto Turistico dei Laghi, , è una società consortile a responsabilità limitata, che annovera soci pubblici (Comuni, Province e Enti vari) e soci privati (operatori turistici). Ha lo scopo di organizzare a livello locale l’accoglienza, l’informazione e l’assistenza turistica. Il Distretto - che ha 9 dipendenti - è l’unica delle partecipate del Comune di Crevoladossola che segnala una diminuzione dell’utile di esercizio che però sono in attivo: era di 10.239 euro nel 2020, è stato di 7.612 nel 2024.

ConSer Vco, una multi partecipata alla quale aderiscono tutti i Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Guidata da un amministratore unico, dispone di un direttore e di 288 dipendenti. E’ stata costituita allo scopo di gestire “in house” il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Gli utili sono passati da 16.891 del 2020 ai 132.900 del 2024.

Quindi le Terme di Premia, un’altra multi partecipata di cui fanno parte i comuni dell'Antgorio-Formazza-Divedro, le Unioni Alta Ossola e Valle Ossola; un complesso di impianti termali curativi e ludici che usufruisce delle acque naturalmente calde della sorgente di Cadarese. Con un una media di 20 dipendenti ed un amministratore. Le Terme avevano registrato una perdita di esercizio nel 2020 pari a 196. 462 euro. Negli anni risanata per arrivare al 2024 con un utile di esercizio di 210.343 euro.