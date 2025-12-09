 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 18:00

Startup innovative assenti nel Vco: la provincia chiude la classifica nazionale al 107° posto

Al 30 settembre 2025 il territorio non registra alcuna startup innovativa: un dato che pesa sulla competitività e sulla capacità di attrarre nuovi investimenti

È uno dei segnali più critici emersi per il Verbano-Cusio-Ossola nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore: al 30 settembre 2025, secondo i dati Infocamere, nel territorio non risulta attiva alcuna startup innovativa. Un’assenza che colloca il Vco all’ultimo posto nazionale, il 107°, e che evidenzia un ritardo strutturale nel campo dell’innovazione.

La media italiana è di 5 startup innovative ogni mille società di capitale, un divario che sottolinea le difficoltà del Vco nell’attrarre investimenti, competenze e nuova imprenditorialità ad alto valore aggiunto. La mancanza di un ecosistema innovativo solido penalizza infatti sia la crescita economica sia le opportunità per giovani e professionisti qualificati.

a.f.

