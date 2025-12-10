Passaporti, stop al pagamento con bollettino postale: come richiederlo

È entrata in vigore a partire dal 1° dicembre la nuova modalità di pagamento per il rilascio del passaporto. Non è dunque più possibile pagare tramite bollettino postale, ma si potrà pagare esclusivamente attraverso i canali abilitati a PagoPa o i servizi di Poste Italiane. Saranno considerati validi i pagamenti effettuati tramite bollettino prima del 1° dicembre.

L’importo da pagare per ottenere il passaporto passerà da 42,50 a 42,70 euro, senza altri costi aggiuntivi; soltanto se si sceglie la modalità di consegna a domicilio, sarà necessario pagare un ulteriore cost di 9,53 euro.

Per il rilascio del passaporto sarà dunque possibile pagare agli sportelli di uffici postali, banche, tabaccherie o ricevitorie, oppure tramite le loro piattaforme online. È necessario fornire i dati del richiedente - nome, cognome e codice fiscale - anche in caso di richiesta di passaporto per un minore. La richiesta può essere presentata agli uffici del comune di residenza, domicilio o dimora, oppure all’estero presso ambasciate e consolati italiani.