Vogogna, il Soccorso alpino si esercita lungo il Toce

Sabato 13 dicembre il fiume Toce diventerà teatro di una nuova esercitazione del Soccorso alpino e speleologico piemontese, dedicata alla gestione degli interventi in ambiente fluviale. Dalle 8 alle 16, nella zona della Regione dei Calami, circa venti operatori specializzati del settore forra saranno impegnati in una serie di manovre tecniche, supportate anche dall’utilizzo di piccoli gommoni.
L’attività è finalizzata a testare protocolli e procedure operative in caso di eventi alluvionali o situazioni di emergenza in corsi d’acqua, con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di preparazione del personale. L’esercitazione si svolgerà garantendo la massima attenzione alla tutela del contesto naturale del fiume Toce.