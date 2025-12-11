Il dottor Fabrizio Lodo è il nuovo direttore di anestesia e rianimazione dell'Asl Vco

La direzione generale dell’Asl Vco ha conferito al dottor Fabrizio Lodo l'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione, a partire dal 1° gennaio 2026.

Il dottor Lodo si è laureato nel 2003 presso l’Università degli studi di Torino, dove si è specializzato in anestesia e rianimazione nel 2007. Nel 2022 ha conseguito il master universitario di II livello in direzione e management delle aziende sanitarie presso la Lum School of Management.

È stato drigente medico anestesista rianimatore presso la Scdo anestesia e rianimazione della azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano con l’incarico ad alta complessità “Piani d’emergenza in situazioni eccezionali” e referente responsabile della gestione della formazione dirigenza medica della Scdo. Attualmente dipendente dell’Asl Torino 3, dove dal 2024 ricopre il ruolo di dirigente medico anestesista rianimatore presso la struttura complessa di anestesia e rianimazione di Rivoli.

Dal 1° luglio 2010 ad oggi ricopre altresì il ruolo di medico anestesista rianimatore presso il servizio 118 elisoccorso Piemonte, base operativa Borgosesia e base operativa di Torino. Dal 2017 fa parte dell’unità chirurgica della regione Piemonte per le maxi emergenze.

È autore e coautore di pubblicazioni scientifiche e ha svolto la funzione di docente presso l’Università degli Studi di Torino. Ha svolto funzione di docente in diversi corsi presso aziende sanitarie ed ospedaliere oltre che presso il centro Simulearn di Bologna, presso l’Anpas Piemonte come docente in primo soccorso.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Siamo entusiasti di accogliere il dottor Lodo nell’Asl Vco e siamo certi che le sue competenze, unitamente alla sua alta professionalità, potranno essere valore aggiunto per l’azienda sanitaria, Con l’assunzione del dottor Lodo si va ad implementare l’organico della struttura complessa di anestesia e rianimazione e ci auguriamo che il suo arrivo possa far si che lo stesso organico si implementi di altri medici grazie alle sua esperienza professionale ed organizzativa. In conclusione a nome della direzione generale auguro al dottor Lodo un buon lavoro presso la nostra azienda sanitaria”.