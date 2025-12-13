Nel Vco segnale positivo: calano gli incidenti sulle strade provinciali

Nel 2024 il Piemonte ha registrato complessivamente 13.909 auto coinvolte in incidenti stradali, collocandosi all’ottavo posto in Italia e segnando un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente, sopra la media nazionale. Tra le province piemontesi, però, il Verbano-Cusio-Ossola si distingue per un andamento positivo: i veicoli coinvolti negli incidenti sono stati 418, con una flessione del 9,1% rispetto al 2023.

Il dato locale indica una controtendenza rispetto a quasi tutte le altre province, evidenziando una gestione della sicurezza stradale più efficace o, quantomeno, un andamento più favorevole nel territorio. Nonostante ciò, la prudenza resta fondamentale: le strade continuano a rappresentare un ambiente complesso, soprattutto per chi si sposta quotidianamente.

