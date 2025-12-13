 / Attualità

In Breve

Attualità | 13 dicembre 2025, 17:05

Nel Vco segnale positivo: calano gli incidenti sulle strade provinciali

Nonostante il Piemonte sia sopra la media nazionale, il Verbano-Cusio-Ossola registra una riduzione dei veicoli coinvolti negli incidenti

Nel Vco segnale positivo: calano gli incidenti sulle strade provinciali

Nel 2024 il Piemonte ha registrato complessivamente 13.909 auto coinvolte in incidenti stradali, collocandosi all’ottavo posto in Italia e segnando un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente, sopra la media nazionale. Tra le province piemontesi, però, il Verbano-Cusio-Ossola si distingue per un andamento positivo: i veicoli coinvolti negli incidenti sono stati 418, con una flessione del 9,1% rispetto al 2023.

Il dato locale indica una controtendenza rispetto a quasi tutte le altre province, evidenziando una gestione della sicurezza stradale più efficace o, quantomeno, un andamento più favorevole nel territorio. Nonostante ciò, la prudenza resta fondamentale: le strade continuano a rappresentare un ambiente complesso, soprattutto per chi si sposta quotidianamente.

L’analisi di Carfax evidenzia inoltre come quasi la metà dei veicoli presenti sul mercato dell’usato presenti almeno un fattore di rischio, come danni precedenti, incidenti, anomalie nel chilometraggio o utilizzi passati come taxi o auto a noleggio. In questo contesto, strumenti affidabili come il report Carfax diventano essenziali per chi intende acquistare un’auto usata: offrono informazioni dettagliate sulla storia dei veicoli, consentendo scelte più consapevoli e sicure.

m.d.m.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore