Giuseppe Carbone è il nuovo direttore provinciale Inps del Vco

È Giuseppe Carbone il nuovo direttore della sede provinciale Inps del Verbano Cusio Ossola. Già vicedirettore della sede di Torino, Carbone ha svolto un ruolo di primo piano nella gestione di una delle realtà Inps più complesse e articolate del Paese. In qualità di responsabile di aree strategiche e con funzioni vicarie della direzione provinciale, ha contribuito in modo significativo al miglioramento dell’organizzazione dei servizi, alla razionalizzazione dei processi interni e al rafforzamento del rapporto con l’utenza, in un contesto territoriale caratterizzato da un’elevata domanda di prestazioni e servizi previdenziali e assistenziali.



La scelta di affidargli la direzione della sede provinciale del Verbano Cusio Ossola nasce proprio dalla valutazione di un profilo professionale solido e completo, maturato attraverso un’esperienza pluriennale che ha coniugato competenze giuridico-amministrative, capacità di gestione delle risorse umane e una profonda conoscenza dei meccanismi operativi dell’Inps. Elementi che risultano oggi fondamentali per guidare una struttura chiamata a rispondere con efficacia alle esigenze di cittadini, lavoratori, imprese e pensionati del territorio.



L’incarico assume inoltre un valore simbolico: testimonia la volontà dell’istituto di puntare su figure che abbiano dimostrato sul campo affidabilità, equilibrio decisionale e senso delle istituzioni. Qualità che hanno contraddistinto l’azione del dottor Carbone e che rappresentano una garanzia per il buon funzionamento della sede provinciale del Verbano Cusio Ossola, in una fase storica in cui la pubblica amministrazione è chiamata a essere sempre più efficiente, vicina ai cittadini e capace di affrontare le sfide della modernizzazione.

Con questa nomina, l’Inps affida dunque a Giuseppe Carbone una responsabilità di grande rilievo, certa di poter contare su un dirigente che ha già dimostrato, nel suo percorso precedente, rigore professionale, visione organizzativa e un costante impegno al servizio dell’interesse pubblico.