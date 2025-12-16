Ancora nessuna certezza sul futuro del Treno dei Bimbi

Era l’inizio di ottobre quando i frati cappuccini hanno dato ufficialmente il loro addio a Domodossola, lasciando un importante vuoto nella parrocchia della Cappuccina. Ma, se da un lato quest’ultima è stata affidata a don Vincenzo Barone, già parroco di Domodossola, rimane invece incerto il futuro del Treno dei Bimbi, il villaggio fondato 60 anni fa da padre Michelangelo a Croveo per accogliere i bambini che non potevano seguire le proprie famiglie che lavoravano oltre confine.

Ancora tutto tace. A più di due mesi dalla partenza dei frati, infatti, né il comune di Baceno né i volontari che da sempre si occupano della struttura hanno notizie di ciò che sarà della struttura, attualmente chiusa per la stagione invernale. Non resta dunque che rimanere in attesa e capire se, in vista della riapertura nella bella stagione, si riuscirà a trovare una nuova gestione o se, invece, il villaggio è destinato a chiudere definitivamente.