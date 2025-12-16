 / Attualità

Ancora nessuna certezza sul futuro del Treno dei Bimbi

Dopo la partenza dei frati da Domodossola, si cerca una nuova gestione per il villaggio di Croveo

Era l’inizio di ottobre quando i frati cappuccini hanno dato ufficialmente il loro addio a Domodossola, lasciando un importante vuoto nella parrocchia della Cappuccina. Ma, se da un lato quest’ultima è stata affidata a don Vincenzo Barone, già parroco di Domodossola, rimane invece incerto il futuro del Treno dei Bimbi, il villaggio fondato 60 anni fa da padre Michelangelo a Croveo per accogliere i bambini che non potevano seguire le proprie famiglie che lavoravano oltre confine.

Ancora tutto tace. A più di due mesi dalla partenza dei frati, infatti, né il comune di Baceno né i volontari che da sempre si occupano della struttura hanno notizie di ciò che sarà della struttura, attualmente chiusa per la stagione invernale. Non resta dunque che rimanere in attesa e capire se, in vista della riapertura nella bella stagione, si riuscirà a trovare una nuova gestione o se, invece, il villaggio è destinato a chiudere definitivamente.

l.b.

