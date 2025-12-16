Un ponte di solidarietà tra Domodossola e Verbania

Si è svolta venerdì 13 dicembre, nella cornice del Collegio Rosmini di Domodossola, la tradizionale cena natalizia del Kiwanis Club Domodossola, che ha registrato una partecipazione numerosa e calorosa di soci, famiglie, amici, simpatizzanti e bambini.

La serata si è aperta con la preghiera kiwaniana, recitata da don Vincenzo Barone, un momento di raccoglimento che ha dato il tono più autentico al significato del Natale e alla condivisione dell’incontro. A seguire, il presidente Federico Spinozzi ha rivolto un saluto sentito ai presenti, ringraziando tutti per la vicinanza e per aver scelto di esserci. Nel suo intervento ha espresso con chiarezza i sentimenti che hanno accompagnato l’anno del club: gratitudine, appartenenza e forte senso di comunità, ripercorrendo le principali tappe dei mesi trascorsi, dalle iniziative avviate a partire da febbraio, al percorso di service “Cuore di Pietra”, fino alla nuova sfida del progetto “Le vibrazioni del cuore”, che accompagnerà il club nel prossimo anno con iniziative culturali e solidali, mantenendo sempre al centro i bambini e le famiglie. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla direzione, ai docenti, al personale e soprattutto ai ragazzi e alle ragazze della scuola alberghiera del Collegio Rosmini, che hanno curato la serata con impegno e professionalità, offrendo un esempio concreto di accoglienza, formazione e lavoro.

Tra i momenti più significativi della serata Sara De Micco, past luogotenente della divisione 17 e socia del Club di Gallarate, ha presentato il service condiviso con il Kiwanis Club Verbania, rappresentato dal presidente Marco Barnabei e i soci Raffaella Agrati e Gianfranco Manini: “Una Culla, Una Speranza”. Progetto che consiste nella fornitura di culle termiche per salvare la vita dei bambini prematuri e per garantire sistemi sanitari adeguati soprattutto in contesti emergenziali dovuti a conflitti armati, catastrofi naturali o situazioni precarie come in alcuni paesi poveri, al fine di ridurne l’alto tasso di mortalità infantile che ancora si riscontra. Molto apprezzata anche la partecipazione attiva dei piccoli Fabio e Samuele, che hanno aiutato concretamente nella riuscita della tradizionale lotteria natalizia, occupandosi dei biglietti con entusiasmo e semplicità: un gesto simbolico che ha raccontato il valore educativo del fare insieme, segno concreto di appartenenza, amicizia e soprattutto di voglia di fare del bene. Il primo premio, una tavola messa a disposizione dal socio Giorgio Stefanetta, è stato vinto dall’assessore comunale Gabriella Giacomello, moglie del socio Marco Iaria.

L’impegno del Kiwanis Club Domodossola è proseguito anche domenica 14 dicembre, con la presenza dei soci ai Mercatini di Natale domesi, dove gli angioletti solidali sono stati particolarmente apprezzati. Un’attività che, come tutte le iniziative del periodo natalizio, è finalizzata a sostenere ulteriori progetti di solidarietà.

Nel pomeriggio, alla Cappella Mellerio, Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco Domodossola, ha coinvolto il presidente kiwaniano nel racconto “Il Ciuchino di Santa Lucia”, chiedendogli di interpretare il personaggio principale. L’occasione di tornare bambino non è sfuggita al presidente del Kiwanis domese, che prontamente ha indossato le orecchie d’asino, partecipando con entusiasmo e simpatia alla recita. A seguire, il duo jazz Monica Delfina Morellini & Pietro Tonelli ha chiuso questa due giorni prenatalizia con un concerto di grande eleganza, capace di creare un’atmosfera intima e avvolgente, che ha conquistato il pubblico e si è concluso tra calorosi applausi.

Il programma natalizio del club proseguirà giovedì 18 dicembre alle 18.00, sempre alla Cappella Mellerio, con la presentazione del calendario 2026, realizzato con le fotografie di Mario Pasqualini e i testi di Sandro Trocchi, per poi arrivare all’epilogo con la Festa della Befana a Villadossola, in collaborazione con l’Associazione Giovanni Pietro Vanni e il suo presidente Pierfranco Midali. Le iniziative si concluderanno il 10 gennaio, con una serata dedicata alla Casa dei Volontari del Soccorso di Villadossola. Sul palco saliranno ben 10 cori; i posti possono essere prenotati fin d’ora tramite il Qr code esposto sui manifesti e sul sito www.cuoredipietra.org.

Un mese di eventi che conferma un percorso continuo di attenzione, servizio e vicinanza al territorio, portato avanti dai soci del Kiwanis Club Domodossola, che desidera sempre più essere un punto di riferimento concreto per i veri bisogni dei bambini.