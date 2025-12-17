Polizia, avviato il servizio sulle piste di San Domenico e Domobianca

Ha preso avvio il servizio di sicurezza e soccorso in montagna degli sciatori della polizia di Stato presso il comprensorio sciistico di San Domenico di Varzo e di Domobianca a Domodossola. Sette in totale gli operatori della polizia di Stato specializzati impiegati presso i due impianti. Gli stessi, alcuni provenienti anche da altre sedi, sono stati assegnati a seguito di uno specifico corso di formazione giuridico e sanitario tenutosi presso il centro addestramento alpino della polizia di Stato di Moena e saranno operativi fino a maggio 2026. Gli operatori di questa specialità della polizia di Stato interverranno non solo per assicurare il rispetto delle regole sulle piste da sci ma anche in caso di incidenti, calamità naturali e per ogni necessità di soccorso.

Peraltro, come è noto, dal 1° gennaio 2022 sono state introdotte nuove regole che disciplinano in modo più dettagliato i comportamenti che deve tenere chi frequenta le piste rifacendosi al codice della strada. Nello specifico è stato introdotto l’obbligo del casco protettivo per tutti, minori e maggiorenni, per lo sci nordico, snowbord e telemark e per tutti coloro che negli appositi spazi praticano le evoluzioni acrobatiche. Per l’assicurazione, che è obbligatoria e deve coprire i danni provocati a terze persone, sarà il gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, a mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto dello skipass, la polizza assicurativa a chi ne è sprovvisto. Il divieto di sciare in stato di ebrezza alcolica in conseguenza di uso di bevande alcoliche e tossicologiche. In caso di sciata sotto l’effetto di alcol e droga le sanzioni arrivano fino a 1.000 euro.

A vigilare sul rispetto di queste regole sulle piste da sci ci sono gli operatori della polizia di Stato che sono i primi ad intervenire in caso di incidenti e violazioni, garantiscono il primo soccorso, svolgono accertamenti e contestazioni di violazioni amministrative e svolgono i loro compiti anche in sinergia con il soccorso sanitario, il soccorso alpino ed enti privati.

Come previsto dalla normativa l’attività istituzionale che svolgeranno gli operatori assegnati ai due distaccamenti sciatori della polizia di Stato costituisce una forma specializzata di controllo del territorio, nell’ambito della quale “l’attività di vigilanza e gli interventi di soccorso si inseriscono nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione generale e soccorso pubblico assicurati dalle Questure territorialmente competenti”. Il servizio verrà assicurato dalle ore 8.30 alle ore 17.00 tutti i giorni della settimana.