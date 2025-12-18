 / Attualità

In Breve

Attualità | 18 dicembre 2025, 07:35

Comuni montani, Uncem: "Sulla classificazione evitare scontri e divisioni"

"Parametri uguali in tutto il Paese non servono. Concentriamoci sulle opportunità"

Comuni montani, Uncem: &quot;Sulla classificazione evitare scontri e divisioni&quot;

"Sulla classificazione dei comuni montani occorre evitare ogni scontro, frammentazione, divisione”. Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. “Non possiamo - prosegue - permetterci rotture, difficoltà di dialogo, muri. Per questo Uncem dice da vent'anni che le classificazioni dei comuni montani, con parametri uguali in tutto il Paese, non servono. Allora, come oggi. Evitiamo di dividere i territori, e i sindaci. Concentriamoci sulle sfide e sulle opportunità vere”.

Comunicato Stampa - l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore