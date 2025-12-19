Domani si torna a sciare in Val d’Ossola

Si torna a sciare in Val d’Ossola a partire da domani, sabato 20 dicembre, anche se in un contesto reso complesso dalle temperature elevate e dall’elevata umidità, che negli ultimi giorni hanno limitato le precipitazioni nevose. Le aperture saranno quindi parziali e in larga parte garantite dall’innevamento programmato, ma consentiranno comunque agli appassionati di tornare sulle piste.

A Domobianca365 è confermata la riapertura, non ancora a pieno regime, degli impianti già da domani: i centimetri di neve fresca sono pochi, ma il lavoro costante sulla neve artificiale permette di assicurare la sciabilità. Da domani le piste e gli impianti resteranno aperti tutti i giorni, offrendo comunque condizioni adatte al divertimento.

Riapertura domani anche per San Domenico, dove però l’avvio della stagione avverrà con impianti aperti parzialmente. Per questo motivo sarà applicato uno skipass ridotto ed è previsto l’ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni.

Rimane invece ancora in attesa del via libera ufficiale la riapertura degli impianti e delle piste del Belvedere di Macugnaga. Il Monte Moro resta al momento chiuso.

Alla Piana di Vigezzo da domani riaprirà la pista baby. A Cheggio invece saranno aperti baby e skilift. Chiusi gli impianti da discesa di Formazza, dove si spera di aprire per il giorno di Santo Stefano. Sci di fondo confermato invece a Riale dove la neve fresca caduta nei gironi scorsi regala un ambiente più invernale.

Viste le condizioni meteo ancora incerte, le temperature miti e l’umidità elevata, si consiglia di consultare sempre i siti ufficiali delle singole stazioni sciistiche prima di mettersi in viaggio, per verificare aggiornamenti su aperture, piste disponibili e condizioni della neve.