Poste Italiane potenzia le consegne nel Vco: +27% di pacchi nei primi 9 mesi

Poste Italiane si prepara a un periodo di consegne intenso nel Verbano-Cusio-Ossola, in vista delle festività di fine anno, confermando il proprio impegno per garantire puntualità e qualità del servizio. Nei primi nove mesi del 2025 i volumi di pacchi consegnati nella provincia sono cresciuti di oltre il 27% rispetto allo stesso periodo del 2024, un aumento che richiede un potenziamento delle attività logistiche e operative.

Sul territorio del Vco l’azienda dispone di tre centri di distribuzione e di una flotta di circa 90 mezzi, tra cui quattro interamente green o a basso impatto ambientale. A questa struttura si affianca la rete Punto Poste, composta da circa 46 punti tra uffici e attività commerciali, che offrono servizi di ritiro e spedizione con orari estesi e maggiore flessibilità per i cittadini. Dal 2025 è attiva anche la nuova Super App di Poste Italiane, che consente di gestire in un unico punto tutti i prodotti e servizi, inclusi spedizione e tracciamento dei pacchi.

“L’obiettivo è rafforzare la capillarità della rete a sostegno del territorio, contribuendo allo sviluppo economico e sociale e garantendo ai cittadini standard di qualità sempre più elevati”, spiega l’azienda. Le politiche attive del lavoro concordate con le organizzazioni sindacali e le assunzioni recenti – oltre 29 portalettere assunti dal 2024 – sono parte integrante della strategia per affrontare l’incremento dei volumi durante le festività.

Poste Italiane punta inoltre a educare i cittadini, con percorsi multimediali che illustrano il mondo degli acquisti online e offline, le caratteristiche del re-commerce e i modelli di consumo emergenti, attraverso infografiche e quiz interattivi, promuovendo innovazione, sostenibilità e vicinanza alla comunità.