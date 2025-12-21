Aree Protette dell’Ossola, approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028

Il 18 dicembre all'unanimità è stato approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028 delle Aree Protette dell'Ossola, ente che ha in gestione il Parco Naturale dell’Alpe Veglia, dell’Alpe Devero e dell’Alta Valle Antrona. Il documento è stato approvato all'unanimità dai membri del consiglio dell'Ente delle Aree Protette e dalle Assemblee della Comunità. Per il 2026 il documento pareggia su 3. 393.157 euro mentre per il 2027 e il 2028 il pareggio è in via prudenziale è più basso èd è di 1.625.533 euro per il 2027 e 1.625.533 euro per il 2028.

“E' stata l'occasione – spiega il presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette Pier Leonardo Zaccheo - per condividere con i sindaci riuniti, non solo le previsioni e i programmi per gli anni a venire, ma anche i risultati del lavoro svolto dall'ente in continuità con gli anni precedenti. In particolare il 2025 ha visto l'attivazione e il proseguimento di importanti opere infrastrutturali per le Aree Protette dell'Ossola a Devero, Veglia e in Valle Antrona. Quest'anno abbiamo eseguito due opere importanti la messa in sicurezza della strada del Veglia e del Devero. Abbiamo sistemato i sentieri a Trasquera e in Valle Antrona e per l'anno prossimo abbiamo dei progetti per la strada Antronesca che va verso la Val di Saas ”.

Durante l'assemblea è stato approvato e ratificato il progetto con fondi Fesr Fondo Europeo Regionale per la salvaguardia della biodiversità.

A questi progetti si aggiungono iniziative finanziate da programmi Interreg sul patrimonio geologico e minerario e ancora il progetto BlitzArt con capofila l'Associazione Musei dell'Ossola che si si propone di utilizzare il linguaggio dell’arte per sensibilizzare le comunità nei due territori di confine su alcune problematiche e criticità quali la tutela del patrimonio naturale a fronte dei cambiamenti climatici, in questo caso il parco ha offerto in particolare la consulenza scientifica.

“L'Ente vuole essere un punto di riferimento– conclude il presidente Zaccheo - per la tutela e la buona gestione del territorio”.