Impegno Civico punta il dito sull’amministrazione: “Segnalazioni ignorate sul cantiere Galletti”

“Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre, nel corso del periodico giro presso gli uffici comunali volto all’adempimento della nostra funzione di consiglieri, nostro malgrado ci è capitato di assistere ad un “acceso” confronto tra i titolari un'attività commerciale domese e il dirigente dell’area lavori pubblici”. Lo raccontano in una nota Simone Racco e Marco Bossi, consiglieri del gruppo Impegno Civico per Domodossola. Che spiegano: “Nel corso della discussione, i primi esprimevano la loro frustrazione, oltre che la profonda e crescente insoddisfazione, per i notevoli disagi causati dalla presenza, in prossimità del loro esercizio, del cantiere del teatro Galletti. Gli esercenti affermavano di aver più volte segnalato questa situazione di disagio al sindaco, agli assessori e agli uffici competenti ma o i problemi venivano minimizzati o, peggio ancora, nemmeno si riceveva risposta alle mail”. Proseguono i due consiglieri: “Oltre a sentirci vicini a questi cittadini inascoltati e a tutti coloro che, fino ad oggi, hanno subito disagi a causa della discutibile gestione di cantieri e viabilità, ciò che ci preoccupa è che l’accaduto, di fatto, smentirebbe le dichiarazioni rilasciate dal vicesindaco Falciola in consiglio comunale, nonché agli organi di stampa, secondo cui nessuna segnalazione ufficiale in merito a problematiche di questo tipo sarebbe mai giunta all’amministrazione comunale o presso gli uffici. Un fatto grave sul quale intendiamo andare a fondo attraverso uno studio approfondito di tutta la documentazione prodotta e sul quale pretenderemo chiarezza e trasparenza, quella vera, non quella con la quale si infarciscono gli auguri natalizi”.

“Cogliamo quindi l’occasione - concludono Racco e Bossi - per augurare ai cittadini domesi un sereno Santo Natale e un nuovo anno che possa portare in dote il giusto modo di interpretare l’amministrazione pubblica. Non più quindi decisioni prese solo da due o tre menti, che spesso si dimostrano sbagliate e quasi sempre in ritardo, ma progetti condivisi, rivolti al futuro della nostra città e originati dal vero ascolto dei cittadini e delle loro esigenze”.