Natale, gli orari delle messe tra Villadossola e la Valle Antrona

Queste le celebrazioni natalizie in programma nelle parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona. Il 24 dicembre messe della notte di Natale saranno celebrate alle 21.30 alla Noga, alle 21.30 a Viganella, alle 22.00 a Montescheno, alle ore 23.00 ad Antrona e nella chiesa di Cristo Risorto di Villadossola. Giovedì 25, Santo Natale, alle 10.30 a Seppiana, alle 10.30 Villaggio, alle 18.00 Antrona e Cristo Risorto.