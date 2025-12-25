Poste Italiane celebra il Natale con due nuovi francobolli dedicati alle eccellenze culturali

Poste Italiane comunica che il 2 dicembre 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso due nuovi francobolli appartenenti alla serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano”, dedicati al Natale e al Santo Natale.

I due valori, validi per la tariffa B zona 1 pari a 1,35 euro ciascuno, celebrano da un lato l’atmosfera simbolica delle festività natalizie, dall’altro uno straordinario esempio del patrimonio artistico e devozionale italiano: il presepe in terracotta di Maranola di Formia, risalente al XVI secolo.

La tiratura è di 250.012 esemplari per il francobollo dedicato al Natale e di 250.020 esemplari per quello del Santo Natale. Entrambi sono stampati in fogli da 45 esemplari dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

I bozzetti sono stati realizzati da Glenda Alla della Scuola dell’Arte della Medaglia per il francobollo del Natale, mentre quello del Santo Natale è stato curato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta del francobollo del Natale raffigura una classica sfera di vetro con neve, al cui interno sono rappresentati Babbo Natale e una renna, simboli della tradizione natalizia più diffusa. Il francobollo del Santo Natale propone invece l’immagine del presepe in terracotta di Maranola, custodito nella chiesa di Santa Maria ad Martyres, capolavoro che racchiude secoli di storia, fede e tradizione artigianale.

Completano i francobolli le legende “Buon Natale”, “Santo Natale”, “Maranola di Formia”, “Presepe in terracotta”, “XVI secolo”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”. L’annullo del primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma per il francobollo del Natale e presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Maranola (LT) per quello del Santo Natale.