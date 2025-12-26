Addestramento fluviale sul Toce per la squadra forre del Soccorso Alpino FOTO e VIDEO

Nei giorni scorsi, nonostante il freddo pungente, i componenti della squadra forre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si sono ritrovati sul fiume Toce, nel territorio di Vogogna (VB), per un’importante sessione di addestramento dedicata all’utilizzo dei gommoni fluviali.

L’impiego di queste attrezzature risulta fondamentale soprattutto durante gli eventi alluvionali, contesti nei quali, con sempre maggiore frequenza, anche la squadra forre viene chiamata a operare in supporto alla Protezione Civile e agli altri corpi dello Stato. In queste situazioni, i tecnici mettono a disposizione le proprie competenze nel soccorso sanitario in ambiente impervio, adattandole a scenari complessi e in rapida evoluzione.

Negli ultimi anni, proprio a seguito del ripetersi di eventi alluvionali sul territorio, l’attrezzatura tecnica e i dispositivi di protezione individuale (DPI) della squadra forre sono stati progressivamente aggiornati. L’obiettivo è garantire interventi sempre più sicuri ed efficaci anche in ambienti fluviali, molto diversi dalle forre e dai canyon in cui solitamente si opera.

L’addestramento sul Toce rappresenta quindi un tassello fondamentale nella preparazione continua dei soccorritori, chiamati ad affrontare emergenze sempre più diversificate e complesse.