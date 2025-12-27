Premosello Chiovenda: oltre 230 mila euro per asilo, parchi giochi e cimitero di Cuzzago

Importanti risorse in arrivo per Premosello Chiovenda. Il consigliere Salvatore Addamo ha annunciato la deliberazione di una serie di contributi destinati a interventi concreti su strutture educative, spazi pubblici e patrimonio comunale, per un totale che supera i 230 mila euro.

Il finanziamento più consistente, pari a 146 mila euro, è destinato al parco giochi di Cuzzago Centro – Cuzzago Meggiola – Premosello, dove si procederà alla sostituzione delle attrezzature usurate con nuovi giochi inclusivi, pensati per rispondere alle diverse esigenze dei bambini e garantire accessibilità e sicurezza.

Un contributo di 72 mila euro è invece stato assegnato all’asilo infantile Rossi per la realizzazione dello spazio primavera, un intervento che rafforza l’offerta educativa rivolta ai più piccoli e alle famiglie del territorio.

Infine, 15 mila euro sono stati stanziati per la progettazione dei lavori al cimitero di Cuzzago, che comprenderanno il rifacimento di parti murarie, la sostituzione dei canali e altri interventi necessari alla manutenzione e alla conservazione della struttura.