Incidente poco dopo le 13 a Preglia di fronte al supermercato Carrefour. Un'autodiretta verso Crevoladososla ha impattato contro una Vespa condotta da un ragazzo. Ad avere la peggio il giovane in sella alla due ruote che è stato soccorso dall'equipaggio di una medicalizzata della Croce Rossa domese. Il giovane,che secondo alcuni testimoni, è sempre rimasto cosciente, è poi stato trasportato al Dea del San Biagio da un'ambulanza.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 27 dicembre 2025, 14:22
Incidente a Preglia davanti al Carrefour: ferito un giovane in Vespa FOTO
Scontro con un’auto diretta a Crevoladossola, il ragazzo trasportato al Dea del San Biagio
Incidente poco dopo le 13 a Preglia di fronte al supermercato Carrefour. Un'autodiretta verso Crevoladososla ha impattato contro una Vespa condotta da un ragazzo. Ad avere la peggio il giovane in sella alla due ruote che è stato soccorso dall'equipaggio di una medicalizzata della Croce Rossa domese. Il giovane,che secondo alcuni testimoni, è sempre rimasto cosciente, è poi stato trasportato al Dea del San Biagio da un'ambulanza.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?