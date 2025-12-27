Incidente a Preglia davanti al Carrefour: ferito un giovane in Vespa FOTO

Incidente poco dopo le 13 a Preglia di fronte al supermercato Carrefour. Un'autodiretta verso Crevoladososla ha impattato contro una Vespa condotta da un ragazzo. Ad avere la peggio il giovane in sella alla due ruote che è stato soccorso dall'equipaggio di una medicalizzata della Croce Rossa domese. Il giovane,che secondo alcuni testimoni, è sempre rimasto cosciente, è poi stato trasportato al Dea del San Biagio da un'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco.