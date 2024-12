Colpo per la Juve Domo, arriva Cristian Manfroni

Clamoroso colpo in entrata per la Juve Domo, che piazza un acquisto incredibile. Alla corte di Nino arriva infatti il centrocampista Cristian Manfroni, classe 94', un lusso per la Promozione, giocatore che negli ultimi anni è sempre stato assoluto protagonista in Eccellenza. L'ex capitano del Baveno Stresa ha rescisso il contratto con la sua ex società e si è accasato in granata. "Una opportunità di mercato che abbiamo colto al volo e che certifica le ambizioni della società" le parole del dg Daniele Massoni.