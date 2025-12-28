Botti di Capodanno, i consigli della polizia di Stato per festeggiare in sicurezza

Come da tradizione consolidata, il Capodanno viene celebrato, anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola, con l'accensione di fuochi d'artificio e lo scoppio di petardi, solitamente in corrispondenza della mezzanotte dell'ultimo giorno dell'anno. Per contemperare le gioiose celebrazioni con le esigenze di sicurezza propria e della collettività, nonché per scongiurare gli incidenti di cui vanno a riempirsi le cronache del primo giorno dell'anno, è importante tenere a mente alcune semplici precauzioni. Ecco dunque alcuni consigli offerti dalla polizia di Stato per garantire la sicurezza di tutti:

Acquistare i fuochi d'artificio solo da rivenditori autorizzati, verificare che sia impresso sull'oggetto il marchio CE;

Verificare se nel proprio comune ne è vietato totalmente l'utilizzo, prendendo visione del sito istituzionale o contattando il locare ufficio relazioni con il pubblico;

Utilizzare i fuochi pirotecnici all'aperto, quando c'è buona visibilità, in assenza di vento e lontano da oggetti potenzialmente infiammabili;

Non lasciare i fuochi o i petardi incustoditi;

non avvicinarsi, neanche a distanza di ore, agli articoli inesplosi o malfunzionanti, a maggior ragione non provare, per nessun motivo, a riaccenderli.

Infine, si rammenta che gli animali domestici, in modo particolare i cani, sono animali con un udito estremamente raffinato e sensibili alle luci e ai rumori causati dall'esplosione degli artifici pirotecnici. Nei momenti di maggior utilizzo dei fuochi, bisogna evitate di lasciare questi animali in giardino o in luoghi esposti, bisogna comunque evitare di lasciarli soli e, se spaventati, vanno distratti con giochi o cibo. In ogni caso, ci si deve assicurare di tenere il posto il più insonorizzato e sicuro possibile, spostando eventuali oggetti con cui potrebbero farsi del male nel caso di azioni scomposte dovute allo spavento. Seguendo questi semplici consigli, potrete festeggiare l'arrivo del nuovo anno in modo sicuro e divertente, senza mettere a rischio la vostra incolumità e quella degli altri.