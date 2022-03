Non tutti sono esperti quando si tratta di conoscere la funzione dei recuperatori di calore, eppure si tratta di dispositivi che potrebbero essere molto utili e migliorare parecchio i comfort di un edificio. Si potrebbe tenere in considerazione questo acquisto per riuscire a risparmiare un po’ sul costo dell’energia, e dati i problemi che hanno un po’ tutti al momento con le bollette e può essere una buona idea. Il recuperatore di calore funziona andando a scambiare il calore tra due fluidi, perciò viene utilizzato nei sistemi che funzionano o ad aria o ad acqua per andare a fare un avere propria ventilazione meccanica all’interno di quei sistemi che si occupano di fare circolare l’aria.

Sostanzialmente, quando l’aria è in uscita, il recuperatore di calore trattiene il calore che è al suo interno ed il risparmio è dato proprio dal fatto che questo metodo permette di utilizzare meno il riscaldamento in inverno e l’aria condizionata in estate. Se si desidera procedere con l’acquisto di questo prodotto e non lo si conosce abbastanza sarebbe bene farsi dare una consulenza da un tecnico specializzato. Come per l’aria condizionata ed il riscaldamento sarà importante effettuare un sopralluogo dell’abitazione o comunque avere una chiara idea della dimensione degli ambienti, perché il ricambio di aria deve essere sufficiente a coprirli interamente. La modulazione della ventilazione è importante anche quando ci sono diverse persone all’interno della casa, che magari stazionano per l’intera giornata perché lavorano in smart working.

Quali sono i migliori recuperatore di calore

C’è chi vuole sempre il meglio per se stesso, per i propri cari e per la propria abitazione e dunque, dovendo effettuare questo acquisto, vuole rivolgersi al miglior recuperatore di calore in assoluto. E ovvio che in questo caso non bisogna risparmiare troppo in sede di acquisto, ma investire proprio in un recuperatore di calore altamente efficace.

I valori riferibili alle sue capacità sono dati da una percentuale, dunque un dato a due cifre che ovviamente è migliore tanto più alto. Se non si è mai visto un recuperatore di calore è importante sapere che non si tratta di un dispositivo eccessivamente grande ma anzi spesso si tratta di un prodotto a scomparsa e mimetizzabile.

Si può inserire all’interno di mobili o armadi quando si tratta di prodotti che vanno a portare aria a un ufficio, ad esempio, ma più i locali sono grandi più lo sarà anche il recuperatore di calore che spesso ha anche dei sensori che vanno ad analizzare la qualità dell’aria verrà messa in circolo e respirata. Alcuni prodotti hanno la possibilità di essere regolati direttamente da una applicazione ovvero da un dispositivo mobile. La funzionalità di un recuperatore di calore è discreta: si tratta comunque di una unità che si attacca ad una parete, all’interno di un mobile e che aumenta l’efficienza del calore contenuto naturalmente all’interno dell’aria. I costi sono decisamente alla portata di tutti e verranno tranquillamente ammortizzati nel corso del tempo grazie al risparmio a cui porta questo prodotto, che incrementa l’efficienza degli altri presenti.