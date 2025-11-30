Mercatini di Natale, Domodossola tra le dieci mete preferite dagli italiani che viaggiano in treno

Le feste si avvicinano e Trainline - piattaforma indipendente leader per viaggiare in treno e pullman - ha condotto un’indagine per scoprire le mete preferite dai viaggiatori per vivere la magia dei mercatini di Natale. I risultati dello studio confermano che le mete più ambite sono quelle con combinano atmosfera, tradizione e facile accesso in treno: una buona notizia anche per l’Ossola, che vede il suo capoluogo comparire tra le dieci destinazioni preferite dagli italiani.

Secondo i dati raccolti da Trainline, infatti, la classifica delle migliori mete per i mercatini di Natale vede al primo posto Innsbruck (Austria) con un incremento del 205% del numero di passeggeri rispetto al 2024. Il settimo posto spetta a Domodossola, con un aumento del 40% dei viaggiatori, dietro a Tirano, Asti, Bolzano, Avigliana e Orte. Chiudono la top 10 Terni, Monaco di Baviera e Cuneo.

La classifica dipinge un quadro affascinante di come gli italiani stiano riscoprendo il Natale in treno. Da un lato spiccano le grandi capitali alpine quali Innsbruck, Bolzano e Monaco, i cui mercatini di Natale senza tempo continuano ad incantare i visitatori; dall'altro, un crescente amore per le città italiane tradizionali, piene di fascino locale, come Asti o Cuneo, e per i borghi più piccoli ma ricchi di atmosfera, tra i quali spicca proprio Domodossola, insieme ad Avigliana o Orte, che riflettono il desiderio di esperienze autentiche e meno affollate.