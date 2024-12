Premosello, Deregibus riconsegna le deleghe sui servizi sociali

Annalisa Deregibus, consigliera comunale di maggioranza a Premosello, ha rimesso le deleghe che aveva ricevuto in campo socio sanitario e referente della struttura socio sanitaria del paese ossolano. Le decisione è stata presa nelle scorse ore e comunicata con una mail venerdì sera.

Deregibus resta però in consiglio comunale e dichiara di non voler passare in minoranza. Una decisione pare motivata in merito ai tempi scelti dall’amministrazione per rientrare dal deficit finanziario che grava sul comune di Premosello.