Possesso di stupefacenti e false generalità: quattro denunce nel fine settimana in Ossola

Durante i controlli effettuati nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Domodossola hanno segnalato alla Prefettura due giovani di 21 e 18 anni perchè trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Inoltre, un 18enne residente a Domodossola è stato denunciato per violazione del divieto di frequentazione di locali pubblici emesso dalla Questura di Verbania, perchè sorpreso nei pressi di un bar del capoluogo. Infine, un 22enne senza fissa dimora è stato denunciato per aver fornito ai militari false generalità, presentando il documento di identità del fratello.