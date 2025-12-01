Ubriaco, viene allontanato da un locale e aggredisce i carabinieri: arrestato un 22enne domese

Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri nel fine settimana, a Domodossola gli uomini dell'aliquota radiomobile sono intervenuti nella nottata di sabato intorno alle 2.00 nei pressi dell’ingresso di un noto locale pubblico, ove il titolare e il personale addetto alla sicurezza stavano avendo dei problemi con un 22enne, dimorante a Domodossola, a cui era stato rifiutato l’ingresso nel locale poiché in evidente stato di ubriachezza. All’arrivo, i militari hanno cercato di calmare gli animi e si sono frapposti tra i contendenti per porre fine alla lite prima che potesse degenerare, quando il 22enne, senza preavviso e senza alcun motivo apparente, ha sferrato un pugno al volto di uno dei due carabinieri intervenuti. Il giovane è stato quindi immobilizzato e ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia di Domodossola in attesa dell’udienza di convalida.