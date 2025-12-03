Furti notturni in Valle Vigezzo: denunciato 24enne individuato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato a piede libero un 24enne residente in provincia di Imperia, ma dimorante nella bassa Ossola, poiché indiziato di quattro furti ai danni di altrettanti esercizi commerciali della Valle Vigezzo. I colpi, tutti messi a segno nelle ore notturne tra gli scorsi mesi di settembre e ottobre, si sono verificati nei comuni di Druogno e Santa Maria Maggiore. I primi due episodi risalgono allo scorso mese di settembre, quando ad essere preso di mira è stato lo stesso esercizio commerciale di Druogno in due diverse occasioni, dove il ladro, dopo aver forzato la porta di ingresso, ha asportato la somma in contanti di circa 380 euro dal registratore di cassa. Il terzo furto è avvenuto all’inizio del mese di ottobre ai danni di un albergo della zona.

L’autore, dopo aver forzato una porta d’ingresso delle cucine, è entrato nella struttura e si è impossessato di circa un migliaio di euro dalla cassa. L’ultimo episodio risale alla notte tra il 2 e il 3 ottobre, quando un negozio di alimentari della valle è stato derubato di un centinaio di euro in monete. Determinante per l’identificazione del 24enne è stata l’analisi delle immagini degli impianti di vodeo sorveglianza ubicati nella valle. Gli investigatori hanno infatti accertato che l’uomo era solito farsi accompagnare, nei luoghi ove sono stati consumati i furti, con un taxi preso a Domodossola che lo riportava indietro dopo i colpi. L’uomo raccontava al tassista di turno sempre la solita scusa, chiedeva di attenderlo per una decina di minuti giustificando il fatto di dover rincasare per prendere degli oggetti dimenticati. Considerato il numero ridotto dei tassisti in servizio nelle ore notturne, i militari sono riusciti a incrociare con precisione i tragitti delle corse notturne con gli orari dei furti, arrivando così a raccogliere elementi utili all’identificazione dell’indagato che è stato deferito all’Autorità giudiziaria.