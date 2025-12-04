Oltre 3.200 interventi dei Vigili del Fuoco nel Vco

Sono più di 3.200 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola nel 2025. A fornire i dati è stato il comandante provinciale, Onofrio Lorusso, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, protettrice del corpo.

Le persone salvate e soccorse sono state complessivamente 1.200: 300 per incendi, inclusi quelli boschivi, 140 per dissesti idrogeologici, 200 per incidenti stradali, mentre il restante riguarda altre tipologie di intervento.

"Importante – ha sottolineato Lorusso – è stato anche il lavoro di formazione: 39 nuovi Vigili del Fuoco volontari, più di 150 unità formative tra corsi, seminari e formazione specifica".

Centosettanta sono stati i servizi a pagamento di vigilanza in locali di pubblico spettacolo, 18 i corsi di formazione per addetti alla gestione delle emergenze e 400 gli attestati di idoneità tecnica rilasciati.

Nella prevenzione incendi, i progetti soggetti a controlli sono stati 51, mentre le Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività) 176. Sette i procedimenti di polizia giudiziaria relativi a violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e 38 gli incontri organizzati nelle scuole per diffondere la cultura della sicurezza.

Il comandante è intervenuto al termine della messa celebrata dal parroco don Riccardo Zaninetti. Il sacerdote, richiamando il martirio di Santa Barbara, ha tracciato un parallelo con il lavoro dei Vigili del Fuoco: "Il vostro lavoro si basa sulla fede, sul rischio e sul sacrificio. A nome delle nostre comunità parrocchiali vi ringrazio per l’impegno. Proseguite nel servizio alla comunità per il quale avete prestato giuramento".

A conclusione della celebrazione, c’è stata la consueta dimostrazione a beneficio del pubblico e delle scolaresche presenti, con la discesa dalla torre e la simulazione del soccorso di un ferito da un’auto in fiamme.