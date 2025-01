Turismo in Val Bognanco: un settore in cerca di rilancio

Si parla ormai da molto tempo della necessità di rilanciare la Val Bognanco come meta turistica. Negli ultimi anni, infatti, Bognanco ha visto diminuire sempre di più la presenza di visitatori e turisti: gli alberghi si sono svuotati, e i recenti problemi che si sono verificati con la concessione per lo sfruttamento delle acque termali. Un buco nell’acqua anche il possibile acquisto, da parte di investitori stranieri, di alcuni degli alberghi del paese di cui si vociferava in passato.

“Ci troviamo in una situazione di stallo – spiega il sindaco Mauro Valentini -. L’ex albergo Milano era stato acquistato da una società dell’est Europa, ma poi non ne abbiamo saputo più nulla. Inoltre, le vicissitudini che stiamo attraversando per la concessione dell’acqua della fonte Gaudenziana non aiutano. Stiamo aspettando novità in questo senso”.

Il fulcro dell’attività turistica di Bognanco, sottolinea il primo cittadino, rimangono le terme: “Le strutture, con la piscina e il centro benessere, funzionano e sono state potenziate. Restano però alcune difficoltà legate all’imbottigliamento dell’acqua”. Un buon impatto sul settore turistico viene anche, ricorda il sindaco, dai rifugi e dalle attività in alta quota, che continuano ad attrarre numerosi escursionisti.

Per rilanciare l’economia di Bognanco, dunque, sarebbe necessario investire sulle strutture già presenti: le terme, da sempre principale attrazione turistica del paese, ma anche la riqualificazione degli alberghi.