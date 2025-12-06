 / Attualità

In Breve

Attualità | 06 dicembre 2025, 09:10

Soccorso Alpino, esercitazione congiunta delle squadre Valdossola e svizzera

Oltre 50 partecipanti hanno avuto modo di condividere e confrontare le tecniche utilizzate in situazioni di emergenza

Si è svolta lo scorso fine settimana l'annuale esercitazione congiunta tra il Soccorso Alpino Italiano della Valdossola e il soccorso Alpino Svizzero del Ticino. L'esercitazione ha avuto luogo a Cardada, dove in 5 scenari diversi (funivia da scaricare, operaio forestale bloccato e ferito su pianta, operaio bloccato su palo seggiovia, parapendista impigliato nella portante della seggiovia, biker caduto in dirupo da individuare con unità cinofile e poi da recuperare) i circa 50 soccorritori anno avuto modo di interagire mettendo a confronto l'efficacia delle diverse tecniche utilizzate dai soccorritori italiani e svizzeri che si trovano spesso ad operare in sinergia durante gli interventi reali sul confine.

Comunicato Stampa Soccorso Alpino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore