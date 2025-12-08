Uncem, tanti rappresentanti del Vco nel consiglio regionale del Piemonte

Nei giorni scorsi si è tenuta a Bardonecchia l’elezione dei componenti del consiglio regionale del Piemonte di Uncem, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, che lavoreranno per i prossimi cinque anni al fianco del presidente Roberto Colombero; nelle prossime settimane sarà individuata la composizione della giunta.

Tra i consiglieri eletti figurano anche alcuni rappresentanti della provincia del Vco: Davide Inzaghi, presidente dell’unione montana Due Laghi, Alessio Ferrari, presidente dell’unione montana Valli del Lago Maggiore, Paolo Giovanola, presidente dell’unione montana Valle Vigezzo, Claudio Liera, presidente dell’unione montana Val Grande e del lago di Mergozzo, Alessandro Monti, presidente dell’unione montana Cusio Mottarone, Bruno Stafanetti, presidente dell’unione montana Alta Ossola, Bruno Toscani, presidente dell’unione montana Valli dell’Ossola, Stefano Costa, assessore di Baceno, Bruna Papa, sindaco di Formazza, Stefano Conti, consigliere dell’unione montana alla dell’Ossola, Carlo Quaretta, vicesindaco di Quarna Sopra.

"Voglio ringraziare l'impegno e la disponibilità di presidenti, sindaci e consiglieri - evidenzia Colombero -. Quello del consiglio Uncem è un impegno di volontariato, a beneficio delle comunità e dei territori. Non contano partiti, appartenenze, ruoli. L'unica cosa importante è la fiducia reciproca, la speranza per una montagna più forte, l'impegno in una dimensione di comunione".