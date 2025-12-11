 / Cronaca

In Breve

Cronaca | 11 dicembre 2025, 15:09

Escursionisti in difficoltà sopra Monteossolano: in corso l'intervento dell'elisoccorso

L'allarme è arrivato da altre persone presenti sul posto, che hanno sentito grida di aiuto

Escursionisti in difficoltà sopra Monteossolano: in corso l'intervento dell'elisoccorso

Un gruppo di escursionisti ha lanciato l’allarme dopo aver sentito grida di aiuto nella zona del Lariè, località sopra Monteossolano. Sul posto sta intervenendo dunque l’elisoccorso; nel frattempo gli escursionisti che hanno dato l’allarme, non riuscendo a individuare la zona e con l’approssimarsi del buio, hanno deciso di iniziare la discesa. Nella piazzola di Villadossola sono presenti tre militari del Sagf e due volontari del Soccorso Alpino Valdossola, pronti a prestare supporto al personale dell’elisoccorso.

News collegate:
 Allarme in quota a Monteossolano: le urla erano probabilmente di cacciatori - 11-12-25 20:40
 Continuano a Monteossolano le ricerche dopo l'allarme lanciato da una coppia di escursionisti che ha sentito delle grida provenire dal bosco - 11-12-25 17:43

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore