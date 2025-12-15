Controlli nel fine settimana, in Ossola due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri della compagnia di Domodossola, nell’ambito dei controlli effettuati nel fine settimana, hanno denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. A Druogno, un 40enne è stato fermato alla guida con un tasso alcolico di 1,28 g/l. A Crevoladossola invece, un cittadino svizzero classe 1981 è stato denunciato per essersi messo alla guida con un tasso alcolico di 1,29 g/l.