Fermata con oltre 60 grammi di cocaina: 26enne arrestata a Domodossola

Nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti svolta dai carabinieri del comando provinciale di Verbania, intensificata in prossimità delle festività di fine anno, i militari della compagnia di Domodossola hanno tratto in arresto una persona in flagranza di reato.

Nel pomeriggio di sabato, i militari dell’aliquota operativa di Domodossola, nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio, hanno fermato due donne di 26 e 41 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine. Nel corso dell’intervento, la più giovane ha consegnato spontaneamente due involucri sottovuoto contenenti complessivamente 63 grammi di cocaina, che sono stati sottoposti a sequestro. La 26enne è stata arrestata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la 41enne è stata deferita all’autorità giudiziaria in stato di libertà per il medesimo reato.