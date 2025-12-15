 / Cronaca

In Breve

Cronaca | 15 dicembre 2025, 14:34

Fermata con oltre 60 grammi di cocaina: 26enne arrestata a Domodossola

Con lei anche una 41enne, segnalata all'autorità giudiziaria. Per entrambe l'accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Fermata con oltre 60 grammi di cocaina: 26enne arrestata a Domodossola

Nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti svolta dai carabinieri del comando provinciale di Verbania, intensificata in prossimità delle festività di fine anno, i militari della compagnia di Domodossola hanno tratto in arresto una persona in flagranza di reato.

Nel pomeriggio di sabato, i militari dell’aliquota operativa di Domodossola, nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio, hanno fermato due donne di 26 e 41 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine. Nel corso dell’intervento, la più giovane ha consegnato spontaneamente due involucri sottovuoto contenenti complessivamente 63 grammi di cocaina, che sono stati sottoposti a sequestro. La 26enne è stata arrestata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la 41enne è stata deferita all’autorità giudiziaria in stato di libertà per il medesimo reato.

Comunicato Stampa Carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore