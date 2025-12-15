Asl Vco, i sindacati chiedono migliori condizioni di lavoro per il personale

Le organizzazioni sindacali Cisl Fp Piemonte Orientale, Fials Vco, Nursind Vco e Nursing Up comunicano, in una nota, “la disdetta formale del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (Ccia) dell’Asl Vco, con l’obiettivo di avviare una nuova fase di confronto finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro e al pieno riconoscimento dei Dep (ex passaggi di fascia) spettanti al personale”.

Spiegano i rappresentanti dei sindacati: “La decisione nasce dalla volontà di tutelare in modo più efficace i diritti dei lavoratori, promuovendo una revisione contrattuale più equa, trasparente e aderente alle reali esigenze operative. Dopo un’attenta valutazione del contesto attuale, si è ritenuto necessario rinegoziare gli istituti economici e normativi, affinché venga assicurata una maggiore valorizzazione professionale e il giusto riconoscimento dell’impegno quotidiano del personale. L’apertura di questa nuova fase negoziale rappresenta un passo deciso verso il rafforzamento della qualità del lavoro, del clima organizzativo e della motivazione dei dipendenti. Restiamo disponibili al dialogo e al confronto costruttivo con tutte le parti coinvolte, nella convinzione che un contratto rinnovato e più giusto sia la base per una crescita sostenibile e condivisa dell’intera comunità lavorativa”.