Fondazione Crt e Isi Foundation: dieci borse di studio di ricerca per neolaureati

Isi Foundation, Istituto per l'Interscambio Scientifico, e Fondazione Crt mettono a disposizione di neolaureati italiani e stranieri, in possesso di una laurea magistrale (al momento di inizio della borsa di studio) in discipline tecnico-scientifiche (Stem) tra cui informatica, fisica, matematica, statistica, o in scienze sociali con esperienza in data science, 10 borse di studio di ricerca applicata nel campo della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, la salute pubblica e l’impatto sociale. Il bando del progetto Lagrange-Fondazione Crt è aperto fino al 2 febbraio 2026.

Le borse, del valore di 23mila euro ciascuna (al lordo delle ritenute fiscali), consentiranno ai vincitori di svolgere un tirocinio interdisciplinare di 12 mesi presso i laboratori di Isi Foundation, lavorando al fianco di scienziati dei dati di altissimo profilo e di agenzie internazionali di primaria importanza. Un’opportunità preziosa sia per i neolaureati che ambiscono a un futuro accademico, sia per coloro che sono interessati a carriere nel mondo dell’impresa e nel non profit.

Le ricerche si focalizzeranno su tematiche di scienza dei dati e intelligenza artificiale per la salute pubblica e l’epidemiologia; la previsione computazionale di epidemie e pandemie con sorgenti di dati non tradizionali; la scienza delle reti per la mobilità urbana e il futuro delle città; l’apprendimento automatico e l’analisi dati per la risposta umanitaria, lo studio delle disuguaglianze socioeconomiche e lo sviluppo sostenibile, la migrazione, la disoccupazione, la povertà e l’affidabilità delle informazioni. I metodi utilizzati includono machine learning, modellazione statistica, elaborazione del linguaggio naturale (Nlp) e scienza delle reti, applicati a dataset che vanno da migliaia a miliardi di dati.

Il progetto Lagrange-Fondazione Crt ha supportato dal 2003 a oggi oltre 800 giovani ricercatori, con uno stanziamento complessivo superiore ai 53 milioni di euro: il più grande investimento in un progetto in ambito scientifico sotto la regia della Fondazione Crt. La domanda deve essere presentata compilando il modulo online disponibile sulla pagina Lagrange Fellowship Call Webpage 2025/2026.

“Le borse Lagrange, sostenute dal progetto Lagrange – Fondazione Crt, non sono semplicemente un sostegno allo studio: sono un ingresso diretto nel laboratorio vivo della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale. Chi in questi anni ha lavorato fianco a fianco con i ricercatori di Isi Foundation e con la rete di partner internazionali dell'Istituto, ha potuto confrontarsi in prima persona con le grandi sfide culturali, economiche e sociali del nostro tempo, usando i dati per capirle e per provare a cambiarle. È un percorso formativo, professionale e umano che rafforza il capitale umano e forma una nuova generazione di professionisti capaci di usare i dati per un impatto positivo sulla società”, ha dichiarato Alessandro Vespignani, presidente di Isi Foundation

“Con le borse Lagrange offriamo ai giovani talenti un’opportunità unica per sviluppare competenze avanzate nella scienza dei dati e nell’intelligenza artificiale – afferma la presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi -. Questo bando si inserisce nel percorso con cui la Fondazione Crt sta rafforzando il proprio impegno per un’innovazione ‘for good’, sostenendo ricerche di respiro internazionale e nuove progettualità orientate alla diffusione della conoscenza, al potenziamento dell’ecosistema innovativo e al trasferimento tecnologico. Grazie alla collaborazione con Isi Foundation e con partner scientifici di livello globale, le Borse Lagrange permettono ai giovani ricercatori di applicare in contesti reali gli strumenti e i metodi della data science e dell’intelligenza artificiale, contribuendo a generare soluzioni utili e concrete per la società. È questo il significato più profondo del nostro impegno: promuovere un’innovazione capace di migliorare la vita delle persone, rafforzare il capitale umano e sostenere uno sviluppo equo, inclusivo e responsabile per il territorio”.