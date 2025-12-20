Bando Oratori Vco, 30 mila euro per progetti dedicati ai giovani

Sostenere l’aggregazione giovanile, contrastare il disagio sociale e prevenire l’abbandono scolastico e sportivo: sono questi gli obiettivi del Bando Oratori Vco, promosso per supportare gli oratori del territorio del Verbano Cusio Ossola nella realizzazione di progetti educativi e sociali rivolti ai più giovani.

Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 30 mila euro, grazie alle risorse economiche congiuntamente stanziate da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Vco, confermando l’attenzione verso il ruolo educativo e aggregativo che gli oratori svolgono all’interno delle comunità locali.

I progetti candidabili potranno riguardare diversi ambiti di intervento, in particolare l’assistenza sociale, l’istruzione e lo sport dilettantistico, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete di crescita, inclusione e partecipazione ai giovani, soprattutto a quelli più esposti a situazioni di fragilità. Le realtà interessate avranno tempo per presentare la propria candidatura fino alle ore 17.00 di giovedì 29 gennaio 2026.