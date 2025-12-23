Alluvioni, frane e incendi: oltre 3.200 interventi nel 2025 per i Vigili del fuoco del Vco

È stato un 2025 di straordinaria intensità anche per i Vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, chiamati a fronteggiare un numero elevatissimo di emergenze legate soprattutto agli eventi climatici estremi. Nel bilancio di fine anno presentato dalla Direzione regionale del Piemonte, il comando del VCO registra 3.292 interventi, inserendosi in un quadro complessivo che supera le 55 mila operazioni di soccorso tecnico urgente a livello regionale, con una media di circa 150 interventi al giorno.

Frane, esondazioni e maltempo hanno rappresentato una costante, in particolare durante le ondate di pioggia intensa della primavera e dell’autunno. Tra gli episodi più rilevanti si ricordano le frane che il 30 agosto hanno colpito Varzo, oltre ai numerosi interventi legati al maltempo di settembre che ha interessato anche il Nord del Verbano, inserito in un contesto più ampio che ha visto fino a 600 interventi in 24 ore nel Nord Ovest.

Non sono mancati neppure gli incendi boschivi, che nei mesi estivi hanno richiesto un impegno straordinario delle squadre AIB, e i soccorsi in ambiente impervio, resi ancora più complessi dalla conformazione montana del territorio. A livello regionale, le tipologie di intervento più frequenti restano i soccorsi e salvataggi, gli incendi, gli incidenti stradali e i danni d’acqua, uno scenario che si riflette pienamente anche nel VCO.

«Sono richieste improvvise e spesso molto diverse tra loro – ha spiegato il direttore regionale dei Vigili del fuoco, Alessandro Paola – che impongono di individuare rapidamente le risorse più adatte per capacità ed esperienza». Una pressione operativa che si scontra però con una carenza di organico: secondo la Direzione regionale servirebbe almeno un 10% di personale in più, con punte superiori in alcune realtà provinciali.

Nonostante le difficoltà, il Corpo continua a rappresentare un punto di riferimento grazie ai reparti specialistici, dall’impiego di sommozzatori, unità cinofile e droni, fino al supporto delle sale operative e delle infrastrutture radio. Accanto al soccorso, nel 2025 è proseguita anche l’attività di prevenzione incendi, formazione e ammodernamento dei mezzi, confermando l’impegno dei Vigili del fuoco del VCO nella tutela quotidiana del territorio e dei cittadini.