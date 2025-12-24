Natale sotto la pioggia nel Vco

Il Natale è ormai alle porte e, con le feste, arriva anche la pioggia. Secondo quanto riportato da Datameteo, per le giornate del 24, 25 e 26 dicembre su tutto il territorio del Verbano Cusio Ossola il cielo sarà nuvoloso, con possibili rovesci di pioggia, in particolare tra la vigilia e Natale, con un lieve miglioramento per Santo Stefano. Le temperature rimarranno invece leggermente superiori alla media stagionale - come ormai accade da diverse settimane - con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi e le minime tra i 5 e i 6 gradi. Ci si aspetta un cielo più sereno, infine, nell’ultimo fine settimana dell’anno, il 27 e 28 dicembre, con le massime che arriveranno fino a 14 gradi.