Alzheimer e Parkinson nel Vco: 34.528 euro raccolti con la campagna natalizia

Sono 34.528 euro le risorse raccolte dalla campagna natalizia dedicata ad Alzheimer e Parkinson nel Verbano Cusio Ossola, promossa per sostenere le realtà del territorio impegnate nella cura e nell’accompagnamento delle persone affette da patologie neurodegenerative e dei loro caregiver.

Un risultato reso possibile anche grazie alla Cena della Comunità, che si è svolta lo scorso 21 novembre al Grand Hotel des Iles Borromées, e che ha visto una partecipazione significativa da parte di sostenitori e donatori. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato a rafforzare i servizi di assistenza e supporto attivi sul territorio provinciale.

Le somme raccolte rappresentano un contributo concreto per continuare a garantire percorsi di cura, accompagnamento e sostegno alle famiglie, spesso chiamate ad affrontare situazioni complesse e prolungate nel tempo.

Determinante anche il contributo degli sponsor, che hanno coperto integralmente i costi dell’evento, consentendo di destinare la totalità delle donazioni alle finalità solidali della campagna. Tra questi Grand Hotel des Iles Borromées, Santi, Global Pesca, Amoretti, Macelleria Donato, Sartoria della Pasta, Bellini Rappresentanze e Zoppis.