Le previsioni meteo per il fine settimana

Torna il sole nel fine settimana. “Un'area di alta pressione si stabilirà tra le Isole Britanniche e l'Europa centrale per tutto il fine settimana, determinando tempo stabile e soleggiato sul Piemonte fino a lunedì. “Nelle ore più fredde dei prossimi giorni – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - sarà possibile la formazione di foschie o qualche banco di nebbia in pianura, e le minime torneranno localmente sotto lo zero. In montagna invece le temperature saranno in deciso aumento, con zero termico che si manterrà a circa 3000 m nel fine settimana”.

SABATO 27 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno. Possibili foschie e locali banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in forte rialzo fino a circa 3000 m a fine giornata. Venti: deboli o moderati orientali sulle Alpi, da nord sull'Appennino con locali rinforzi. Deboli variabili in pianura

DOMENICA 28 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno. Possibili foschie o banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario a circa 3000 m. Venti: in genere deboli nordorientali