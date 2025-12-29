Controlli dei Carabinieri in Ossola: raffica di denunce per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dello scorso fine settimana, a fronte dell’aumento del traffico veicolare legato alle festività natalizie, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, con particolare attenzione al contrasto dei comportamenti scorretti alla guida, dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti.

L’attività complessiva ha portato alla denuncia in stato di libertà di 12 persone: una per furto, una per violazione delle misure di prevenzione e sei per guida in stato di ebbrezza. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura altri sei automobilisti per guida sotto l’effetto dell’alcol e una persona per detenzione di cocaina a uso personale. Nel corso dei controlli sono state ritirate 12 patenti di guida.

In particolare, in Ossola, a Villadossola, un uomo di 47 anni, residente in alta Ossola, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver urtato le protezioni laterali lungo la strada statale. I Carabinieri della Stazione di Varzo, intervenuti per i rilievi, hanno accertato un tasso alcolemico di 1,76 g/l.

Sempre in Ossola, a Santa Maria Maggiore, un altro uomo di 47 anni, residente nel capoluogo ossolano, è stato fermato in centro paese e sottoposto a controllo con etilometro, risultando positivo con un tasso di 1,56 g/l. Oltre al ritiro della patente di guida, per l’uomo è stato disposto anche il sequestro del veicolo.

Ancora a Villadossola, nella notte di Santo Stefano, una donna di 48 anni è stata fermata in centro mentre era alla guida della propria autovettura. Anche in questo caso il test alcolemico ha evidenziato uno stato di ebbrezza, con un valore pari a 1,70 g/l.

A Trontano, un uomo di 50 anni, residente in Ossola, è stato controllato alla guida della propria auto e ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,46 g/l.

A Crevoladossola, alle 4.30 del mattino, un giovane neopatentato, classe 2005, residente in Ossola, è stato fermato a bordo della propria vettura ed è risultato positivo al test con etilometro, con un tasso di 1,18 g/l, oltre il doppio del limite consentito per la sua categoria.

A Domodossola, un uomo di 48 anni, residente in Ossola, fermato alla guida della propria autovettura e apparso in evidente stato di ebbrezza, ha rifiutato di sottoporsi al controllo con etilometro. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida.

Un’ulteriore patente è stata ritirata a un automobilista residente a Domodossola, trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,58 g/l.

Infine, a Villadossola, un uomo di 43 anni, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora e divieto di uscire dalla propria abitazione di Domodossola, è stato sorpreso a circolare per le strade del paese poco prima della mezzanotte, in violazione delle prescrizioni impostegli.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade durante il periodo delle festività.