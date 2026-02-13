Niscemi, l'allarme del Procuratore "A rischio la Provinciale SP11"

(Adnkronos) - E' appena terminata la prima attività di ispezione e sopralluogo dell'evento franoso che ha interessato Niscemi. L'attività è stata svolta dell'intera squadra investigativa composta dai 3 Pubblici Ministeri della Procura di Gela, titolari del fascicolo d'indagine, dal personale della Squadra Mobile di Caltanissetta, del Commissariato di Niscemi e dal team di Consulenti tecnici del PM. Questi primi accertamenti sui luoghi sono stati svolti, in particolare, a valle della frana, in diversi punti di osservazione, che erano stati individuati dai Consulenti nei giorni precedenti, sia nelle campagne di Niscemi, che nei pressi dell'abitato. "A questa osservazione sul terreno, si è aggiunta una osservazione aerea dell'intera area interessata dalla frana (che non riguarda soltanto il costone sotto il paese), con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato di Palermo", spiega il Procuratore Salvatore Vella.

"L'osservazione aerea si è rivelata fondamentale per una prima vista d'insieme del gigantesco e complesso fenomeno franoso che sta ancora interessando Niscemi -dice - L'intera attività di osservazione in volo è stata registrata dalle telecamere di bordo ad alta risoluzione in dotazione al velivolo, manovrate con perizia dall'operatore di Polizia su costante indicazione dei consulenti, che si trovavano anch'essi a bordo dell'elicottero". "Il materiale acquisito è stato definito di grande interesse per la ricostruzione del modello della complessa frana in atto a Niscemi e per l'individuazione delle sue cause", aggiunge il Procuratore.

"Nel frattempo si è rivelato, in maniera evidente, un rischio che potrebbe interessare una parte del tracciato della SP11, attualmente l'unica strada di collegamento tra Niscemi e il resto del territorio circostante. Nell'unico obiettivo di offrire massima tutela alla popolazione di Niscemi, la Procura della Repubblica di Gela ha ritenuto di condividere parte dei primi accertamenti compiuti sulla SP11 con il COC di Niscemi e il CCS di Caltanissetta, proponendo anche una soluzione tecnica che consentirebbe di mettere in sicurezza la gran massa di automobilisti e di conduttori di mezzi pesanti, che quotidianamente transitano su quell'unica strada, senza dover interrompere la circolazione su tale arteria vitale per l'economia e la sopravvivenza di Niscemi", spiega il Magistrato.

"Il Sindaco di Niscemi, insieme al personale della Prefettura di Caltanissetta e della Protezione civile, si sono immediatamente recati sui luoghi interessati, adiacenti alla SP11, per rendersi conto direttamente della situazione di rischio indicata dai consulenti della Procura".

"L'attività di indagine proseguirà con l'acquisizione di ulteriori documenti, con l'esame di soggetti informati sui fatti e con ulteriori accertamenti sui diversi luoghi e territori interessati dalla frana", conclude il Procuratore Vella.