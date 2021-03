Giorno della Memoria, celebrazione in prefettura con il conferimento delle medaglie d’onore ai deportati Per l'occasione il Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri donerà 2000 mascherine alla Prefettura, da distribuire alle Forze dell’Ordine

Celebrazioni per il Giorno della Memoria alla Prefettura di Verbania dalle ore 11 di oggi. Nell’occasione il Prefetto Angelo Sidoti conferirà le medaglie d’onore “ai cittadini militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti”, come previsto dalla Legge del 2006.

Il riconoscimento verrà assegnato, su segnalazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a:

Pietro Damnotti, nato a Ferrera Erbognone (PV) il 3 ottobre 1910. Residenza a Verbania. Internato nei campi di internamento di Sanbostel, Fallingbosterl, Hannover dal 10 settembre 1943 al 24 aprile 1945. La medaglia d’onore sarà consegnata al nipote Fabrizio Borsani.

Dovilio Fontana, nato a Codevigo (Pd) il 25 aprile 1923. Residenza a Verbania. Internato nel campo di internamento di Teschen Stalag VIII B dall’8 settembre 1943 al 1 settembre 1945. La medaglia d’onore sarà consegnata alla figlia Manuela Fontana.

Giovanni Manzoni, nato a San Giovanni in Bianco (Bg) il 25 ottobre 1923. Residenza a Cossogno. Internato in Germania dall’8 settembre 1943 al 1 maggio 1945.La medaglia d’onore sarà consegnata alla figlia Maria Santina Manzoni.

A seguire, verso le 11:45 il Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri donerà 2000 mascherine alla Prefettura, da distribuire alle Forze dell’Ordine.