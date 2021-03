Rinnovata la concessione dell’ex Casa di Riposo al Ciss per ospitare i migranti L'accordo con il comune di Craveggia ha validità per tutto il 2021

La giunta Giovanola ha rinnovato al C.I.S.S. Ossola per l’anno 2021, ossia dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la disponibilità all’utilizzo, ad uso abitativo, dei locali della ex Casa di Riposo di Craveggia sita in Via Collegio Borgnis, per ospitare i profughi richiedenti asilo.

L’accordo prevede un rimborso per l’utilizzo della struttura di € 1.500,00 mensili.

Le spese relative alle utenze ed alla pulizia dei locali restano a carico del CISS. Sono invece a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura e delle pertinenze ivi compresa l’area esterna, mentre la manutenzione ordinaria è a carico del CISS. Il CISS si impegna inoltre, si legge nella convenzione “a risarcire eventuali danni causati alla struttura durante l’utilizzo della medesima, inserisce detta struttura nella copertura della propria Polizza Incendio e dà atto che le attività che vi saranno svolte rientrano nella copertura della propria Polizza di Responsabilità Civile”.