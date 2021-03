Protezione Civile A.N.A. e Alpini del Reggimento Genio Guastatori puliscono l'Ovesca FOTO Nelle le briglie del torrente in località Valle Nös si era depositata un’ingente massa di tronchi e rifiuti

Il 19 gennaio scorso è stato attivato a Villadossola il cantiere per la pulizia e la messa in sicurezza del torrente Ovesca nell’ambito dell’Operazione “Luto”.

“Luto” è nata in seguito agli eventi metereologici dello scorso ottobre 2020 che hanno causato in molte aree del Piemonte esondazioni e frane. Le Autorità di Protezione Civile in accordo con il Comando Truppe Alpine, la Brigata Alpina “Taurinense”, il 32° Reggimento Guastatori, la Protezione Civile Nazionale A.N.A. ed il 1° Raggruppamento Protezione Civile A.N.A. hanno individuato nelle Provincie di Vercelli, Cuneo, Novara e Verbania un totale di 15 siti caratterizzati da gravi criticità in cui effettuare interventi congiunti.

Ad operare a Villadossola, i Volontari della Protezione Civile A.N.A. della Sezione di Domodossola in diretta cooperazione con i militari del 32° Reggimento Guastatori di Fossano.

Nelle briglie del torrente Ovesca, in località Valle Nös, si era depositata un’ingente massa di detriti composta prevalentemente da tronchi e rifiuti.

I militari del Genio hanno fornito la loro competenza tecnica attraverso l’impiego di due macchine per lo spostamento terra ed un mezzo pesante per la rimozione del materiale.

Nei sei giorni di lavoro, sotto il coordinamento di Salvatore Attinà, sono stati turnati complessivamente 20 Volontari.

Il vettovagliamento e la logistica sono state gestiti in particolare da tre volontarie che hanno potuto usufruire dei locali messi a disposizione dal Gruppo Alpini di Calice (Sez. Domodossola).

Con la rimozione del materiale detritico, le operazioni si sono concluse ed il cantiere è stato chiuso lo scorso 27 gennaio.