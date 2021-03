Potenziamento di Emodinamica a Domodossola, Gallo: “Scurdàmmece ‘o passato” "Forse ci abbiamo impiegato troppo tempo ma i dirigenti ci sono riusciti"

24 ore su 24 per sette giorni la settimana e l’inaugurazione, nella seconda sala di un poligrafo nuovo. Rammento che l’emodinamica fu inaugurata al San Biagio di Domodossola il 24 aprile del 2014 non senza una battaglia incisiva per tale risultato sia da parte del sottoscritto che del direttore generale pro tempore dr. Adriano Giacoletto che, oltre a condividere tale scelta, si attivò per adattare i locali disponibili, prelevare il macchinario da altra Azienda sanitaria e procurarsi i macchinari che erano stati sottratti.

Apprendo la notizia con grande gioia poiché l’obiettivo di un’operatività 24 ore su 24 era tra gli obiettivi che si voleva conseguire nell’interesse di tanti cittadini con patologie che spesso diventavano mortali a causa dell’eccessiva lontananza delle strutture competenti in quel di Novara. Forse ci abbiamo impiegato troppo tempo ma i dirigenti ci sono riusciti. Ho fatto esperienza della loro funzionalità in un periodo recente e ho apprezzato la funzionalità della struttura e la notevole professionalità degli operatori, tra i quali il dr De Martino che affianca, insieme alla sua notevole squadra, con competenza il primario dr. Lupi.

In merito all’inaugurazione faccio presente che meriterebbe d’essere invitato all’inaugurazione del pantografo, oltre ai promotori della raccolta fondi per il San Biagio, il dr. Adriano Giacoletto per i meriti sopra richiamati.

Non chiedo niente per me, anche se sono stato protagonista del notevole salto di qualità e di servizi del San Biagio che da ultimo del Piemonte migliorò moltissimo a livello qualitativo superlativo collocandosi subito dopo Novara e Borgomanero.

Non pretendo niente per me per la battaglia di far arrivare l’emodinamica nel VCO e al San Biagio, giacché non sono stato invitato nemmeno con l’intestazione della cardiologia al dr. Giovanni Tirella, andato letteralmente a prendere a Borgosesia e nominato primo primario della Cardiologia da me creata insieme a una notevole pletora di altri servizi importanti che non elenco per mancanza di spazio.

Approfitto per dare il benvenuto alla nuova direttrice generale dell’ASL 14 vco, dottoressa Sara Serpieri, arrivata di recente e alla quale auguro buon lavoro in questa realtà periferica, montana e di confine ove la gestione è particolarmente complessa, Come scritto più volte, necessita di una “rivoluzione copernicana” di organizzazione e gestione delle strutture ospedaliere del VCO collegate alle strutture del secondo livello per avere alta qualità e integrata con le attività territoriale per fare sanità in prossimità e decongestionare gli ospedali .

Presidente gruppo FB SOS Ossola Cusio Verbano

già presidente USSL 56 Ossola

Bernardino Gallo