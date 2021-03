Quest’anno niente carnevale a Villadossola Gli organizzatori: “Iniziative online non sarebbero adatte al nostro pubblico, impossibile organizzare qualcosa di concreto”

Il comitato carnevale di Villadossola comunica che salta a malincuore l'edizione del 2021 del carnevale a Villadossola. Sarebbe partito questa settimana e invece nulla, nessuna giubiascia, nessuno spettacolo alla Fabbrica, niente matrimonio tra le maschere tipiche Arlori e Zecra salta la sfilata in centro a Villadossola. Quest’anno il Comitato Carnevale di Villadossola si dovrà arrendere, a causa della situazione sanitaria e delle restrizioni conseguenti .

«Non sarebbe possibile fare diversamente – spiega la presidente Sabrina Lucio. – Iniziative online non sarebbero adatte al nostro pubblico, attualmente non è possibile organizzare nulla di concreto. Appuntamento, quindi, al prossimo anno, anche se uno spiraglio potrebbe esserci per l’estate. Stiamo valutando la possibilità di organizzare qualcosa la prossima estate, ma per ora sono solo ipotesi».